Ünye'de Kurban Bayramı öncesi temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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Ünye'de Kurban Bayramı öncesi temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Belediye ekipleri, Kurban Bayramı öncesi çöp konteyner temizliği, dezenfeksiyon ve çeşme bakımı gibi çalışmaları tamamladı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kentin yıl boyunca Türkiye'nin en temiz kentleri arasında yer aldığını belirterek, bayram tatilinde nüfus artışını da göz önünde bulundurarak gerekli hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Tavlı, ekiplerin bayram tatili boyunca görevlerinin başında olacağını da vurguladı.

15.06.2024 14:13
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Ordu'nun Ünye ilçesinde Kurban Bayramı öncesi temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, çöp konteyner temizliği ve dezenfeksiyon ile çeşme temizliği ve bakımı gibi çalışmaları tamamladı.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye'nin yıl boyu Türkiye'nin en temiz kentleri arasında yer aldığını belirterek, "Tüm bunların yanında bayram tatilinde nüfus artışını da göz önüne alarak kent genelinde Temizlik Hizmetleri Müdürlüğümüzce gerekli hazırlıkları da hızla tamamladık." ifadelerini kullandı.

Tavlı, ekiplerin bayram tatili boyunca görevlerinin başında olacağını da kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ünye'de Kurban Bayramı öncesi temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünye'de Kurban Bayramı öncesi temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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