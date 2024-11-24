Ünye\'de Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kuyumcu dükkanı tabancayla kurşunlandı.

Alınan bilgiye göre, Çınarlık Mahallesi Ünye Akkuş Niksar Caddesi'nde, Ahmet Sandıkçı'ya ait kuyumcu dükkanına, gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ateş edildi.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

İş yerine güvenlik şeridi çeken ekiplerin yaptığı incelemede, iş yerine 5 el ateş edildiği belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.