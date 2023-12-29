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Ordu'da nitelikli yağma iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da nitelikli yağma iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen nitelikli yağma olayıyla ilgili olarak 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu\'da nitelikli yağma iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
29.12.2023 - 18:55,
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Ordu'nun Ünye ilçesinde nitelikli yağma iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık'ta ilçede meydana gelen nitelikli yağma olayıyla ilgili operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan E.F. (43), T.B. (40) ve F.Y. (37), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ordu'da nitelikli yağma iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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