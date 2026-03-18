Ünye'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde yolda silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.
Bayramca Mahallesi'nde yürüyen Fatih T'ye (36), kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Fatih T, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?