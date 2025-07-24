?? Ordu'nun Ünye ilçesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Ortayılmazlar Mahallesi Yalı mevkisinde 1 Mayıs'ta kafede oturduğu sırada aralarında husumetli olduğu ileri sürülen Orhan Gürül'ün (36) tabancayla saldırısı sonucu ağır yaralanan Özgen Soysal (44), tedavi gördüğü Samsun'daki hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Soysal'ın cenazesi, yarın kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
Olayın ardından gözaltına alınan Gürül ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Ünye'de Silahlı Saldırı: Yaralı Tedavi Görürken Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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