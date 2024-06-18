Ünye'de tarım aracı devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Yavi Mahallesi'nde Ercan Kahraman (52) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Kahraman, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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