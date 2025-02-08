Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde Erkan G. yönetimindeki 52 ABT 504 plakalı hafif ticari araç ile Şafak O. idaresindeki 52 AFN 407 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Ünye'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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