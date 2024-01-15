Ünye\'de trafik kazasında bir kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ünye-Akkuş-Niksar yolu Nadırlı mevkisinde, Hüseyin Çiçek (53) yönetiminde 52 AAU 204 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kayarak sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.