Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen 35. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında uçurtma şenliği gerçekleştirildi.
Ünye Belediyesince Batıpark Millet Bahçesi sahilinde organize edilen etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.
Katılımcıların ücretsiz olarak dağıtılan uçurtmaları gökyüzüne ulaştırmaya çalışması renkli görüntülere sahne oldu.
Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar ise gönüllerince eğlendi.
Son Dakika › Güncel › Ünye'de Uçurtma Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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