Ünye\'de üreticilere hibe destekleri anlatıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde üreticilere hibe destekleri anlatıldı.

Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Ünye Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ünye Ziraat Odası işbirliğiyle üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ziraat mühendisi Ünal Sevim, oda binasında, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında verilen yüzde 50 hibe desteğine nasıl başvurulacağı konularında sunum yaptı.

Üreticilerin sorularını da yanıtlayan Sevim, hibe desteğinden yararlanmak isteyenlerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurması gerektiğini ifade etti.

Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferda Yıldırım, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütleme Şube Müdürü Murat Kuzu da katıldı.