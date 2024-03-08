Ünye'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ünye'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Ünye\'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, K.E. isimli şüphelinin üstünde ve eşyalarında yapılan aramada 45 gram kokain ve 599 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

08.03.2024 10:55
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Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince K.E'nin (32) üstünde ve eşyalarında yapılan aramada 45 gram kokain, 599 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli K.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Ordu, Ünye, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünye'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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