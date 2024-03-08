Ünye\'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

DP World Yarımca Limanı'ndan Ezber Bozan Kadın Ödülü

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki DP World Yarımca Limanı'nda çalışan Nalan Topaloğlu, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi tarafından verilen 'Ezber Bozan Kadın Ödülü'ne layık görüldü. Limanda kadın çalışan oranının yüzde 24 olduğu ve ITV operatörü olarak görev yapan personellerin yüzde 35'inin kadın olduğu belirtildi.