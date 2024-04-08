Ünye Gücü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi\'ne yükseldi

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Bayram Alışverişi Yoğunluğu

İzmir'in en gözde alışveriş mekanlarından biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na bayram alışverişi yapmak için gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Birçok vatandaş fiyat pahalılığından dolayı Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın önceki dönemlere göre boş olduğunu ifade etti. Ramazan Bayramı'na iki gün kala İzmir'de de vatandaşlar bayram alışverişi için çıktı. Giyim dükkanlarını dolaşanlar bayramlık kıyafet ararken, şeker ve çikolata satılan dükkanlara uğrayanlar da bayram şekeri almak istedi. Bazı vatandaşlar fiyatların uygun olduğunu belirtirken, bazıları ise fiyatların pahalı olduğunu ve alışveriş yapamadıklarını dile getirdi. Kemeraltı Çarşısı'nın eski dönemlere göre daha boş olduğunu ifade eden bazı ziyaretçiler, yoğunluğun az olduğunu söyledi.