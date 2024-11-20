Uraloğlu: Demiryolu Enerjisi %35 Yenilenebilir Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uraloğlu: Demiryolu Enerjisi %35 Yenilenebilir Olacak

Bakan Uraloğlu, 2053'te demiryolu taşımacılığının enerji ihtiyacının %35'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedeflediklerini belirtti.

20.11.2024 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Bakan Uraloğlu: "Demiryolu taşımacılığının toplam enerji ihtiyacının en az yüzde 35'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı planlıyoruz"

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı kapsamında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2053 yılına kadar demiryolu taşımacılığının toplam enerji ihtiyacının en az yüzde 35'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı planlıyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, COP29 kapsamında gerçekleştirilen "Sürdürülebilir ve Dijital Orta Koridor ve Ötesi" konulu Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu. Son yıllarda teknolojik gelişmelerle birlikte seyahat süresinin kısalması ve erişilebilirliğin artmasından dolayı karbon ayak izinin hızlıca arttığını belirten Uraloğlu, "Ayrıca jeopolitik gelişmeler, bölgesel çatışmalar ve taşımacılık sürelerinin uzaması dolayısıyla emisyon artışı zirveye çıkmıştır diyebilirim. Bir yandan ekonomik ve dolayısıyla taşımacılık faaliyetlerimizi artırırken, diğer yandan karbon ayak izini nasıl azaltacağız? Bu sorunun cevabı sürdürülebilir, ulaştırma politikalarından geçiyor elbette. Ülkemiz Paris Anlaşması'nı onaylayarak ve 2053 sıfır emisyon hedefini taahhüt ederek hem küresel iklim değişikliği sorunuyla mücadelede yerini aldı hem de bu amaca yönelik politikaların uygulamaya aktarılmasına hız kazandırdı" dedi.

"Demiryolunun yolcu ve yük taşımacılığında payının arttırılmasını hedefliyoruz"

Yatırım planlamalarını Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yanı sıra Paris İklim Değişikliği Anlaşması ve AB Yeşil Mütabakatı hedefleri doğrultusunda yürüttüklerini belirten Uraloğlu, "Bu minvalde hazırladığımız 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımızla etkin bir ulaşım sistemini ülkemize kazandırmak için gayret ediyoruz. Bütünleşik olarak tasarladığımız ulaşım ekosistemimizde zorluklara karşı dayanıklılık ve yeşil ulaştırma esasında tüm modları birbiriyle entegre hale getiriyoruz. Bir yandan yüksek hızlı tren ve hızlı tren ağının geliştirilmesine yönelik projeleri yürütürken, diğer yanda mevcut hatların elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi, demiryolunun yolcu ve yük taşımacılığında payının arttırılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

"Demiryolu enerjisinin yüzde 35'ini yenilenebilir enerji ile karşılamayı planlıyoruz"

Türkiye'nin milli elektrikli trenini üreterek raylarla buluşturduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Milli trenimizin seri üretimine devam ederken, 2053 yılına kadar demiryolu taşımacılığının toplam enerji ihtiyacının en az yüzde 35'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından da karşılamayı planlıyoruz. Bildiğiniz üzere geçen hafta 'Yeşil Dijital Eylem Sonuç Bildirgesi'ni kabul ettik. Bu bildirge, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe iklim dostu dijitalleşmeyi ve emisyon azaltımını hızlandırmayı ve yeşil dijital teknolojilere erişimi artırmayı amaçlamaktadır. Dijitalleşmeyi bir taraftan emisyonların takibi için kullanırken, diğer taraftan da taşımacılıktaki adımları mümkün olduğunca dijital platformlara hep beraber taşımalıyız" dedi.

"Denizcilik alanında sektöre yön verecek proje başlattık"

Uluslararası karayolu taşımacılığında sınır geçişlerini hızlandırmak için Türkiye tarafından elektronik geçiş belgesi projesinin çalışmalarına başladıklarını ifade eden Uraloğlu, "Denizcilik alanında önümüzdeki yıllarda sektöre yön verecek, denizcilik sektöründen kaynaklanan sera gazı salınımlarının azaltılması ve yeşil denizciliğin desteklenmesi projesini başlattık. Projeyle düşük emisyonlu alternatif yakıtlar ile çalışacak yeni gemilerin inşası ve liman tesislerinde yenilenebilir enerji sistemleriyle sürdürülebilir yakıt istasyonlarının kurulması gibi konularda da destek sağlayacağız. Bu ay tamamen yerli imkanlarla gerçekleştirilen yüksek gerilim ile gemi elektrik besleme tesisi Marmara Bölgesi'nde Tekirdağ'daki bir limanımızda devreye alındı. Yenilenebilir enerji ile beslenen bu sistem kuyudan tanka prensibi ile gemilerin limanda kalış sürecinde gerçek anlamda emisyonlarını sıfırlama imkanı sağlayacaktır" diye konuştu.

"Yük taşımacılığına çevreci bir bakış açısıyla önemli bir katkı sağlamış olacağız"

Türkiye'nin yük taşımacılığı politikalarının sadece bölgesel değil, aynı zamanda küresel bir bakış açısıyla da şekillendirdiklerini belirten Uraloğlu, "Asya ile Avrupa kıtalarını demir yolu ve karayolu boğaz tüp geçişleri ile denizin altından ve boğaz köprülerimiz ile denizin üstünden bağlayarak kıtalar arası kesintisiz bir ulaşım altyapısı da oluşturuyoruz. Marmara'ya ilave olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimizde demir yolu projesi ile uluslararası yük taşımacılığına çevreci bir bakış açısıyla önemli bir katkı sağlamış olacağız" dedi.

"Zengezur yolu için özellikle Azerbaycan'la çok yakın bir çalışma yürütüyoruz"

Türkiye'nin kıtalar arası ulaştırma koridorlarının sağlıklı şekilde işletilmesinde kilit rol oynadığını ifade eden Uraloğlu, "Bu bilinçle yatırımlarımızı planlıyor ve iş birliklerimizi geliştiriyoruz. Koridorların birbiriyle olan bağlantılarını sağlarken, koridor üzerindeki güzergah seçeneklerini de bir taraftan artırıyoruz. Örneğin Orta Koridor'un üzerinde yapılan taşımacılıkta, Bakü-Tiflis- Kars güzergahının yanında Zengezur yolu ile ayrı bir güzergah daha sunmak için özellikle Azerbaycan'la çok yakın bir çalışma yürütüyoruz. Sözlerime son verirken, Türkiye olarak 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda yük taşımacılığından kaynaklanan, emisyonların azaltımına katkı sağlayacak politikaları ve projeleri bundan sonra da büyük bir titizlikle takip ederek yürüteceğimizi özellikle vurgulamak isterim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Azerbaycan, Teknoloji, Enerji, Güncel, Ulaşım, Çevre, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uraloğlu: Demiryolu Enerjisi %35 Yenilenebilir Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:54 Ünlü isimden Starbucks boykotu Fark edince hemen çöpe attı Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı
17:45 İsrail, Suriye’yi vurdu: 36 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
17:40 Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış
17:33 Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu
15:43 Bağrışmaları salonu inletti Bakan Yerlikaya ve CHP’li Ali Mahir arasında sert tartışma Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir arasında sert tartışma
08:26 Şahan Gökbakar’dan CHP lideri Özgür Özel’e tepki Şahan Gökbakar'dan CHP lideri Özgür Özel'e tepki
08:05 Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
07:36 Trump’tan doktor Mehmet Öz’e kritik görev Trump'tan doktor Mehmet Öz'e kritik görev
07:23 Karadağ mağlubiyeti sonrası Felipe Melo’dan dikkat çeken ’’Fatih Terim’’ paylaşımı Karadağ mağlubiyeti sonrası Felipe Melo'dan dikkat çeken ''Fatih Terim'' paylaşımı
07:14 Bakan Tekin ’’laiklik’’ sözlerine açıklık getirdi Bakan Tekin ''laiklik'' sözlerine açıklık getirdi
06:48 Bakanlık yazı gönderdi Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son Bakanlık yazı gönderdi! Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son
03:22 Esenyurt’ta hareketli gece: Önce kardeşini öldürdü, ardından çocuklarıyla kendini eve kilitledi Esenyurt'ta hareketli gece: Önce kardeşini öldürdü, ardından çocuklarıyla kendini eve kilitledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 19:04:44. #1.11#
SON DAKİKA: Uraloğlu: Demiryolu Enerjisi %35 Yenilenebilir Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.