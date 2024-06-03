Ürdün, BAE, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır İsrail'in Gazze saldırılarına arabuluculuk çabalarını destekliyor - Son Dakika
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Ürdün, BAE, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır İsrail'in Gazze saldırılarına arabuluculuk çabalarını destekliyor

Ürdün, BAE, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır İsrail\'in Gazze saldırılarına arabuluculuk çabalarını destekliyor

Ürdün, BAE, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların durdurulması konusundaki arabuluculuk çabalarını desteklediklerini açıkladı. Dışişleri Bakanları, kalıcı ateşkes, esir takası anlaşması ve Gazze'ye yardımların girişi gibi konuları ele aldı. Ayrıca, iki devletli çözüm ve Gazze'nin yeniden inşası sürecinin başlatılması önemine vurgu yapıldı.

03.06.2024 22:55
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Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar ve Mısır, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırıların durdurulması konusundaki arabucululuk çabalarını desteklediklerini açıkladı.

Ürdün, BAE, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen çevrim içi toplantının ardından ortak açıklama yapıldı.

Bakanlar, "kalıcı ateşkese, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına, Gazze Şeridi'ne yardımların yeterli şekilde girişine götürecek esir takası anlaşmasına varılması" amacıyla Mısır, Katar ve ABD tarafından yürütülen arabuluculuk çabalarına ilişkin gelişmeler ile ABD Başkanı Joe Biden'ın bunu sağlamak için açıkladığı öneriyi ele aldı.

Dışişleri Bakanları, arabulucuların bu çabalarına desteklerini teyit etti.

Bakanlar, "maruz kalınan sıkıntıları sona erdirecek kalıcı bir ateşkes ve Gazze Şeridi'nin her yerine yeterli yardımın ulaşmasını temin eden bir anlaşmaya varmak amacıyla ABD Başkanı'nın önerisini ciddiyetle ve olumlu şekilde ele almanın önemini vurguladı.

Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve saldırıların yol açtığı insani felaketin sona erdirilmesinin gerekliliğini ele alan Bakanlar, zorla yerinden edilenlerin kendi bölgelerine dönmesi ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Bakanların görüşmesinde ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına göre iki devletli çözümün belirli bir zaman cetveli ve bağlayıcı teminatlarla uygulanmasını kapsayan bir plan çerçevesinde Gazze Şeridi'nin yeniden inşa sürecinin başlatılmasının önemine dikkat çekildi.

Bölgede güvenlik ve barışa ulaşmanın yolunun "ilgili uluslararası meşruiyet kararlarına uygun şekilde güvenlik ve barış içinde yaşamak amacıyla 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devletini kapsayan iki devletli çözümün uygulanması" olduğu ifade edildi.

Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, söz konusu önerisinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Başbakan Binyamin Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu.

Netanyahu bugün Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından, "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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