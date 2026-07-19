Ürdün, Bölgedeki Gerilim İçin Diplomatic Görüşmeler Yürüttü - Son Dakika
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Ürdün, Bölgedeki Gerilim İçin Diplomatic Görüşmeler Yürüttü

Ürdün, Bölgedeki Gerilim İçin Diplomatic Görüşmeler Yürüttü
19.07.2026 20:35
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Ürdün Dışişleri Bakanı, komşu ülkelerin bakanlarıyla gerilim ve güvenlik konularını görüştü.

Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar ve Umman dışişleri bakanlarıyla bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamalarda, Safedi'nin Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali el-Yahya, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmelerde bölgede yaşanan tehlikeli gerilim, bunun bölgesel güvenlik ve istikrara etkileri ile gerilimin sona erdirilmesine yönelik çabaların ele alındığı ifade edildi.

Safedi'nin, Kuveyt, Bahreyn ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, Ürdün'ün, İran'ın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerine yönelik saldırıları karşısında tam dayanışma içinde olduğunu vurguladığı, bu saldırıları kınadığı ve bunların bölgenin güvenlik ile istikrarını tehdit ettiğini dile getirdiği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasına göre görüşmelerde ateşkesin sağlanması, gerilimin sona erdirilmesi, diplomatik sürecin yeniden başlatılması ve müzakerelere dönülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın uygulanmasının, İran'ın nükleer dosyasına kapsamlı çözüm bulunmasının ve gerilimin temel nedenlerinin ele alınmasının gerekliliğinin dile getirildiği kaydedildi.

Safedi'nin Katarlı ve Ummanlı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde ise bölgedeki gerilimin durdurulması için siyasi girişimlerin yoğunlaştırılması, diyalog ve barışçıl çözümlere öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı.

Görüşmelerde ayrıca uluslararası hukuk çerçevesinde Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınmasının, ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesinin ve bölge halklarının güvenlik ile istikrarının korunmasının önemi teyit edildi.

İran'ın Amman Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı

Öte yandan Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Amman Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı bakanlığa çağırarak Tahran yönetimine protesto notası verdi.

Bakanlık Sözcüsü Büyükelçi Fuad el-Mecali, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Maslahatgüzar'a iletilen notada, İran'ın "Ürdün topraklarını hedef alan saldırgan ve gerekçesiz eylemleri" ile İranlı resmi makamlardan Amman yönetimine yönelik yapılan "kışkırtıcı ve provokatif" açıklamaların şiddetle protesto edildiği belirtildi.

Mecali, İranlı diplomattan bu saldırıların derhal durdurulması yönündeki net mesajı ülkesine iletmesinin istendiğini vurgulayarak, "Ürdün'ün güvenliği ve vatandaşlarının selameti, hiçbir şekilde kırmızı çizgimizdir ve dokunulamaz."ifadelerini kullandı.

İran'ın eylemlerini "Ürdün'ün egemenliğinin açık bir ihlali, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın bariz bir delinmesi" olarak nitelendiren Mecali, bu saldırıları güçlü bir şekilde kınadıklarını kaydetti.

Sözcü Mecali ayrıca, Ürdün'ün, "Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelere yönelik İran saldırılarını" da kınadığını belirterek, Amman yönetiminin, bu ülkelerin egemenliklerini, güvenliklerini ve vatandaşlarının selametini korumak adına alacağı tüm önlemlerde mutlak dayanışma içinde yanlarında olduğunu ifade etti.

Mecali, Ürdün'ün kendi güvenliğini, egemenliğini ve vatandaşlarını korumak için gerekli adımları atmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

ABD'nin Amman Büyükelçiliği, Ürdün'ün Akabe Havaalanı ile aynı kentteki limanının "tahliye edildiğini" kaydederek, vatandaşlarına bu bölgelere gitmemeleri konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ürdün ise ABD'nin Amman Büyükelçiliğinin "Akabe kentindeki havaalanı ile limanın tahliye edildiği" yönündeki açıklamasını yalanlamış, Ürdün devlet televizyonunun yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde Akabe Havaalanı ve limanının tahliye edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti.

ABD ordusu, "Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırılara da karşılık vermek amacıyla" İran'a yönelik hava saldırıları düzenlemişti.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "17 Temmuz'da ABD ve müttefik güçlerinin Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğu esnada 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği" bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün, Bölgedeki Gerilim İçin Diplomatic Görüşmeler Yürüttü - Son Dakika

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