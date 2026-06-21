Ürdün'de 6 Kişinin İdam Cezası Infaz Edildi - Son Dakika
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Ürdün'de 6 Kişinin İdam Cezası Infaz Edildi

21.06.2026 12:30
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Ürdün'de terör ve uyuşturucu suçlarından hüküm giyen 6 kişinin idam cezasası infaz edildi.

Ürdün'de "terör ve uyuşturucu" suçlarından hüküm giyen 6 kişinin idam cezasının infaz edildiği bildirildi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, haklarında kesinleşmiş idam kararı bulunan 6 hükümlünün cezalarının bu sabah infaz edildiğini açıkladı.

Mumeni, söz konusu kişilerin, Devlet Güvenlik Mahkemesinin görev alanına giren terör ve ağır suç davalarında yargılandığını, haklarında verilen kararların kesinleşmesinin ardından tüm anayasal ve yasal süreçlerin tamamlandığını belirtti.

İdam cezalarının, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısının gözetiminde infaz edildiğini kaydeden Mumeni, hükümlülerin işledikleri suçlara ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, idam edilenlerden Mahmud Nayif Musa ile Enes Enver Adil Salih, 2018 yılında kurulan ve "Salt Hücresi" olarak bilinen "terör örgütlenmesinde" yer almaktan suçlu bulundu.

Söz konusu saldırılarda Ürdün güvenlik güçlerinden 6 personel hayatını kaybetmişti.

İdam edilen bir diğer hükümlü İbrahim Mansur Muhammed'in ise 2022 yılında hayatını kaybeden Tuğgeneral Abdurrezzak ed-Delabih'in ölümüyle sonuçlanan terör eyleminden hüküm giydiği belirtildi.

Ayrıca uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hükümlü Hamza Mahmud Mansur'un, 2014 yılında uyuşturucu operasyonu sırasında güvenlik güçlerine ateş açılması sonucu Onbaşı Hüsam Talib el-Abadi'nin hayatını kaybettiği olay nedeniyle idam edildiği aktarıldı.

Uyuşturucu kaçakçısı olduğu belirtilen Halid Assaf Fayiz'in de 2017 yılında gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda güvenlik görevlilerine direnmesi ve Vekil Memur Muhammed Selame es-Sekarat'ın ölümüne neden olmasından dolayı idam edildiği kaydedildi.

Son olarak, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hükümlü İhab Mahir Kemal'in, 2018 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen bir operasyonda Üsteğmen Ahmed Halid er-Ravahine'nin ölümüyle sonuçlanan olay nedeniyle idam cezasına çarptırıldığı ve cezasının infaz edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Ürdün, Terör, Dünya, Son Dakika

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