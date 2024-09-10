Ürdün'de Seçim Sonuçları Bekleniyor

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Ürdün'de parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin yeni üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı.

Başkent Amman'daki El-Hüseyin Gençlik Kenti'nde Bağımsız Seçim Kurulu Medya Merkezince yapılan yayında, oy verme işleminin sona erdiği ve seçimlere katılımın yüzde 31,93 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Ülkedeki 5 milyon 80 bin 858 kayıtlı seçmenden 1 milyon 622 bin 514'ünün oy kullandığı kaydedildi.

Bağımsız Seçim Kurulu Başkanı Musa el-Muayta, düzenlediği basın toplantısında, sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımının hemen başlayacağını söyledi.

Muayta, seçim sonuçlarının, hazırlanmış olan elektronik platformdan duyurulacağını dile getirdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 25 Temmuz'da seçimlere hazırlık amacıyla parlamentonun ilk kanadı olan Temsilciler Meclisi'ni feshetmişti.

Ürdün'de parlamento, seçimle belirlenen Temsilciler Meclisi ile üyeleri Kral tarafından atanan Senato olmak üzere iki kanattan oluşuyor.