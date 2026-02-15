Ürdün'den İsrail'e Batı Şeria Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ürdün'den İsrail'e Batı Şeria Tepkisi

15.02.2026 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'daki egemenlik iddialarını kınadı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Ürdün, " İsrail'in Batı Şeria'da hiçbir egemenlik hakkı olmadığını" belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu kararın yasa dışı olduğu, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiği ve Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkını baltaladığı ifade edildi.

"İsrail'in Batı Şeria'da hiçbir egemenlik hakkı olmadığı" vurgulanan açıklamada, Ürdün yönetiminin, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail egemenliğini ve yasalarını dayatma yönündeki her türlü girişimin kınandığı ve bunun kabul edilmeyeceği kaydedildi."

Kudüs'te Müslümanlar ve Hıristiyanların kutsal mekanlarına dönük ihlaller de dahil olmak üzere İsrail'in Batı Şeria'daki tüm fiillerinin yasa dışı olduğu ifade edilen açıklamada, uluslararası topluma yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme ve İsrail'i Batı Şeria'da gerilimi tırmandıran eylemlerden vazgeçmeye zorlama çağrısı yapıldı.

İsrail hükümeti, uluslararası hukuka göre işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamıştı.

Kararla İsrail, uluslararası hukuka aykırı biçimde Batı Şeria'da özel mülkiyet olmayan arazileri "kamu arazisine" çevirecek. Böylece, daha fazla Filistin toprağı gasbedilerek yasa dışı yeni yerleşimlerin inşasının ve İsraillilerin yerleştirilerek bölgenin Yahudileştirilmesi faaliyetlerinin önü açılacak.

Böylece İsrail, daha öncesinde yasa dışı sayılan toprak gasbını tek taraflı olarak yasal bir zemine oturtacak.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün'den İsrail'e Batı Şeria Tepkisi - Son Dakika

Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
380 yıllık camide tarihi an Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu 380 yıllık camide tarihi an! Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu
Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu
Şanlıurfa’da çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi Şanlıurfa'da çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi
Samsun’da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem Samsun'da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem
Kartal’da takla atan araçta 2 kişi ağır yaralandı Kartal'da takla atan araçta 2 kişi ağır yaralandı

23:13
Nuri Şahin’den Bertuğ Yıldırım’ın son durumuna ilişkin açıklama: Muhtemelen elmacık kemiği kırıldı
Nuri Şahin'den Bertuğ Yıldırım'ın son durumuna ilişkin açıklama: Muhtemelen elmacık kemiği kırıldı
22:59
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif
21:40
Çok çalışmanın bedeli 2016 yılında Karabükspor’daydı, şimdiyse dünya devinde
Çok çalışmanın bedeli! 2016 yılında Karabükspor'daydı, şimdiyse dünya devinde
21:23
Erdoğan’ın BAE ziyareti ertelendi
Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi
20:57
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
20:42
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 00:24:38. #7.11#
SON DAKİKA: Ürdün'den İsrail'e Batı Şeria Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.