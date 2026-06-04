Ürdün'den İsrail'e Sert Tepki

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek 2 bin 162 konutluk yeni yerleşim biriminin inşasına onay vermesini kınadı ve bunu uluslararası hukukun ihlali, iki devletli çözüm çabalarını baltalayan tehlikeli bir tırmanış olarak niteledi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in Batı Şeria'daki 3 yerleşim bölgesinde 2 bin 162 konut inşasına onay vermesine ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail makamlarının kararının kınandığı açıklamada, Filistin toprakları gasbedilerek İsrailliler için yerleşim yeri inşa edilmesinin "uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku açık bir şekilde ihlal ettiği ve iki devletli çözüm çabalarını baltaladığı" vurgulandı.

Söz konusu kararla işgalin ve Filistinlilerin toprakları gasbedilerek yapılan yerleşimin genişletilmeye devam ettirildiği ifade edildi.

Ayrıca, Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesinin Filistin halkının kendi kaderini tayin etme, işgale son verme ve 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir devlet kurma haklarını ihlal ettiğine dikkati çekildi.

Ürdün, uluslararası topluma "kanuni ve ahlaki sorumluluklarını üstlenme ve İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da tehlikeli bir şekilde gerilimi tırmandırmaya son vermesi, yasa dışı ve tek taraflı eylemlerini durdurması" için harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail ordusuna bağlı "Sivil İdaresi Planlama Konseyinin" Batı Şeria'daki çeşitli yerleşimlerde 2 bin 162 yeni konutun inşasını onayladığı bildirilmişti.

Plan kapsamında Beytullahim'in güneyindeki Guş Etzion yerleşim bloğunda yer alan Givat yerleşiminde 1006, Nablus'un güneyindeki Har Braha yerleşiminde 922 ve El Halil kentindeki Kiryat Arba yerleşiminde 234 yeni konutun inşa edilmesi öngörülüyor.