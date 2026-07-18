Ürdün'den Yemen'e Ticari Uçuşlar - Son Dakika
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Ürdün'den Yemen'e Ticari Uçuşlar

18.07.2026 13:28
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Ürdün, Amman ile Sana arasında düzenli ticari uçuşları başlatacağını açıkladı.

Ürdün, Yemen'e yönelik insani destek ve barış çabaları kapsamında Amman ile Sana arasında düzenli ticari uçuşlar başlatacağını açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Kraliyet Hava Yolları'nın, Amman ile Sana arasında düzenli ticari seferler düzenlemesine karar verildiği belirtildi.

Kararın, Yemen halkının insani ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanması, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki barış çabalarının desteklenmesi ve iki ülke arasında ticari uçuşların yeniden başlatılmasına ilişkin daha önce varılan mutabakatların hayata geçirilmesi amacıyla alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Amman-Sana hattındaki düzenli uçuşların başlatılması için gerekli teknik ve lojistik hazırlıkların sürdüğü kaydedildi.

Yemen hükümeti Ürdün'ün girişimini memnuniyetle karşıladı

Yemen hükümeti konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ürdün'ün Amman ile Sana arasında düzenli ticari uçuşların yeniden başlatılmasına yönelik girişimini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Hükümet, Husilere Yemen Hava Yollarına ait alıkonulan varlıkları serbest bırakma, şirketin faaliyetlerini engellemekten vazgeçme ve uçuşların güvenli şekilde yürütülmesine imkan sağlama çağrısında bulundu.

BM Yemen Özel Temsilcisi'nden Ürdün girişimine destek

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg de açıklamasında Ürdün'ün Amman ile Sana arasında düzenli uçuşları yeniden başlatma kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Açıklamada, söz konusu adımın Yemenlilerin sivil hava ulaşımına erişimini artıracağını belirterek, ateşkes kazanımlarını koruyacak daha kapsamlı uzlaşılar için taraflarla temasların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün'den Yemen'e Ticari Uçuşlar - Son Dakika

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