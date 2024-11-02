Ürdün, Hava Sahası İhlallerine İzin Vermeyecek

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Ürdün hükümeti, bölgesel gerilimde hava sahalarının kullanılmasını kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Ürdün haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Ürdün İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumini, ülkesinin, bölgedeki bazı tarafların hava sahasını ihlal etme girişimlerini, özellikle de bir kısmı Ürdün'ün hava sahasına giren insansız hava aracı (İHA) ihlallerini reddettiğini söyledi.

Ürdün'ün ihlalleri askeri angajman kuralları dahilinde değerlendirdiğini ve bir tehdit olarak tanımladığını belirten Mumini, ülkesinin bu ihlallere karşı koymak için gerekli tüm önlemleri aldığını kaydetti.

Ürdün'ün, güvenliğine zarar vermeye çalışan herkese karşı angajman kurallarını uygulamaktan çekinmeyeceğini vurgulayan Mumini, ülkesinin herhangi bir tarafın çatışma alanı olmayacağını ve askeri uçakların, füzelerin veya İHA'ların hava sahasından geçmesine izin vermeyeceğini sözlerine ekledi.