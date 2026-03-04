Ürdün Hava Sahası Yeniden Açıldı - Son Dakika
Ürdün Hava Sahası Yeniden Açıldı

04.03.2026 09:32
AMMAN, 4 Mart (Xinhua) -- Ürdün, güvenlik incelemesinin ardından hava sahasını sivil uçuşlara yeniden açtı.

Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu yetkilisi Dayfullah el-Farcat salı günü yaptığı açıklamada, alınan kararla pazartesi akşam saatlerinde yürürlüğe giren kısmi kapatmanın kaldırıldığını ve hava sahasının tüm geliş, gidiş ve üstten geçişlere yeniden açıldığını söyledi.

Kararın koordineli bir risk değerlendirmesinin ardından alındığını ve en yüksek uluslararası havacılık güvenliği standartlarına uygun olduğunu vurgulayan Farcat, yolcu ve uçuş ekiplerinin güvenliğinin kurumun en önemli önceliği olduğunu ifade etti.

Farcat, teknik ekiplerin bölgedeki gelişmeleri izlemeyi sürdüreceğini ve havacılık faaliyetlerinin güvenli şekilde devam etmesi için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

Kurum, pazartesi günü yaptığı açıklamada Ürdün hava sahasının bir geceliğine tüm geliş, gidiş ve transit uçuşlara kısmi ve geçici olarak kapatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua

