Ürdün Kralı, Suudi Arabistan'daki saldırıları kınadı; son haftada 20 kişi öldü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıları bir kez daha kınayarak, ülkesinin Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre Kral 2. Abdullah, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Kral Abdullah, saldırılarda yaşamını yitirenler için taziyelerini sunarak yaralılara acil şifalar diledi.

Ürdün Kralı, Suudi Arabistan'ın güvenliğini, egemenliğini, vatandaşlarının ve topraklarında yaşayanların emniyetini korumak için attığı tüm adımları desteklediklerini kaydetti.

Ürdün'ün Suudi Arabistan topraklarını hedef alan saldırılara karşı "tam dayanışma" içinde olduğunu bir kez daha ifade eden Kral Abdullah, ortak güvenliğin önemine dikkati çekti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da görüşmede, saldırılar sonucu hayatını kaybeden Ürdün vatandaşı için başsağlığı dileklerini ileterek, yaralanan Ürdün vatandaşlarına acil şifalar temennisinde bulundu.

Saldırıların bilançosu ve hedef alınan havalimanları

Suudi Arabistan'daki 5 ayrı havalimanı son bir hafta içinde 10 saldırıya maruz kaldı. Saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı; ayrıca ciddi maddi hasar ve uçuş trafiğinde aksamalar yaşandı.

Saldırılardan en çok etkilenen nokta, 5 kez hedef alınan ve operasyonel faaliyetleri geçici olarak askıya alınan başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı oldu. Doğu eyaletindeki Dammam kentinde bulunan Kral Fahd Uluslararası Havalimanı ise 2 saldırının hedefi oldu.

Kalan 3 saldırı ise ülkenin güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı, Cazan'daki Kral Abdullah bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ve Necran Uluslararası Havalimanı'na birer kez düzenlendi.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde tırmanırken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.