Ürdün Kralı ve Batılı Liderler, Bölgedeki Gerilimi Durdurmak İçin Görüştü

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve batılı liderlerle, bölgedeki gerilimin durdurulması konusunu ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanınından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

2. Abdullah ve Sisi görüşmesinde bölgedeki gerilimin azaltılması ve kapsamlı bir sükunetin sağlanması için azami çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkese ulaşılması ve bölgedeki insani felakete son verilmesinin önemi bir kez daha teyit edildi.

Sisi ve 2. Abdullah, başkenti Doğu Kudüs olan; 4 Haziran 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını garanti altına alan iki devletli çözüme dayanan adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için siyasi bir ufuk oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kralı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya Başbakanı Meloni, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüşmelerinde "bölgedeki gerilimin durdurulmasına yönelik uluslararası çabaları" değerlendirdi.

Bölgedeki çatışma çemberinin genişletilmesinin oluşturacağı tehlike konusunda uyarıda bulunan 2. Abdullah, bunun için bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden her şeyin önüne geçilmesi adına çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini kaydetti.

Ayrıca görüşmelerde Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması, sivillerin korunması ve insani felaketin daha da kötüleşmesinin önlenmesinin önemi vurgulandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta kurban gitmişti. İran ile Hamas saldırının arkasında İsrail olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.