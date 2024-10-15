Ürdün: Kutsal Mekanlara Saldırı Bölgeyi Tehdit Ediyor

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, " (İsrail saldırılarında) Ateş kutsal mekanlara sıçrarsa bütün bölge içinde kalacaktır." dedi.

Safedi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti tarafından AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen " Filistin'in Geleceği Konferansı"na katıldı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'ın yönettiği "Küresel Diplomasi ve Filistin'in Geleceği" başlıklı birinci oturumda hitap eden Safedi, Kudüs'teki kutsal ibadet yerlerinin koruma altına alınmasında kendi ülkesinin de sorumlu olduğunu belirterek, "Hem Hristiyanların, hem Arapların, hem Müslümanların haklarının korunması buradaki durumun muhafaza edilmesi açısından gerçekten çok önemli. Bizler şiddetin durmasını istiyoruz." diye konuştu.

Safedi, "İsrail, bütün bu politikalarıyla beraber eğer bu kutsal yerlere saldırmaya devam ederse gerçekten bölgesel bir savaştan daha da büyük bir savaş haline gelecek ve bunun sonuçları herkesi etkileyecektir. Buradaki kutsal ibadet yerlerinin muhakkak korunması gerekiyor. Bütün dünyanın da şunu bilmesi gerekiyor, eğer ateş buralara sıçrarsa bütün bölge içinde kalacaktır" ifadelerini kullanarak bunun, tüm Müslümanlar için çok önemli olduğunu söyledi.

???????İsrail'in bu çizgiyi aşmaması gerektiğini vurgulayan Safedi, "Aşarsa sonuçları katlanılmaz olabilir." dedi.

(Sürecek)