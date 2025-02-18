Ürdün Kuveyt ile 65 Milyon Dolar Anlaşma İmzaladı

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AMMAN, 18 Şubat (Xinhua) -- Ürdün pazartesi günü Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu ile eğitim ve altyapı projelerinin finansmanına yönelik yaklaşık 65 milyon ABD doları tutarında iki anlaşma imzaladı.

Ürdün Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre her biri 10 milyon Kuveyt dinarı (yaklaşık 32,6 milyon ABD doları) değerindeki anlaşmalar, Halk Eğitimi Altyapı Projesi'nin üçüncü aşaması ile Yol ve Köprü Rehabilitasyon Projesi'ni finanse etmekte kullanılacak.

Söz konusu finansman, 2018 Mekke Zirvesi'nde Ürdün'ün kalkınma önceliklerini desteklemek üzere Kuveyt'in taahhüt ettiği 500 milyon dolarlık ayrıcalıklı kredi programı çerçevesinde sağlandı.

Bakanlık, 1962 ile 2024 yılları arasında Ürdün ile Kuveyt Fonu arasındaki kalkınma işbirliğinin, yaklaşık 1,33 milyar doları hibe, yaklaşık 778 milyon dolarıysa ayrıcalıklı kredi olmak üzere yaklaşık 2,1 milyar dolar düzeyine ulaştığını söyledi.