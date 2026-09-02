Ürdün ordusu açıkladı: Hava sahasına giren 13 füzeye karşı hava savunma sistemleri 10'unu engelledi, 3'ü boş alana düştü
Ürdün ordusu, hava sahasına giren 13 füzeden 10'unun hava savunma sistemlerince engellendiğini, kalan 3 füzenin ise boş bir alana düştüğünü açıkladı. Yetkililer, düşen füzelerin can ve mal kaybına yol açmadığını belirtti.
Ürdün ordusu: Hava sahamıza giren 13 füzeden 10'u hava savunma sistemlerimizce engellendi, 3'ü ise tenha alana düştü
Kaynak: AA
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