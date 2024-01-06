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Ürdün Silahlı Kuvvetleri Suriye'den Uyuşturucu Kaçakçılarıyla Çatıştı - Son Dakika
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Ürdün Silahlı Kuvvetleri Suriye'den Uyuşturucu Kaçakçılarıyla Çatıştı

Ürdün silahlı kuvvetlerinin, Suriye'den ülkeye girmeye çalışan uyuşturucu kaçakçılarıyla çatıştığı bildirildi. Çatışmalarda çok sayıda kaçakçının yaralandığı ve yakalandığı, yüksek miktarlarda uyuşturucu ve silahın da ülkeye girişine engel olunduğu kaydedildi. Ürdün devlet televizyonu El-Memleke, cuma günü hava kuvvetlerinin ülkeye uyuşturucu sokmak isteyen kaçakçılara yönelik Suriye topraklarında iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Ürdün son yıllarda, özellikle Irak ve Suriye'den ülkeye yönelik uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele ediyor.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri Suriye\'den Uyuşturucu Kaçakçılarıyla Çatıştı
06.01.2024 - 11:47,  Güncelleme: 11:49
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Ürdün silahlı kuvvetlerinin, Suriye'den ülkeye girmeye çalışan uyuşturucu kaçakçılarıyla çatıştığı bildirildi.

Ordunun internet sitesinden yapılan açıklamada, çatışmalarda çok sayıda kaçakçının yaralandığı ve yakalandığı, yüksek miktarlarda uyuşturucu ve silahın da ülkeye girişine engel olunduğu kaydedildi.

Ülkenin kuzey sınırından sızmaya çalışan silahlı grupların, Suriye içlerinde takibinin sürdüğü belirtilen açıklamada, yerel saatle 02.00'de başlayan çatışma ve operasyonun hala sürdüğü ifade edildi.

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke, cuma günü hava kuvvetlerinin ülkeye uyuşturucu sokmak isteyen kaçakçılara yönelik Suriye topraklarında iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Ürdün son yıllarda, özellikle Irak ve Suriye'den ülkeye yönelik uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele ediyor.

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü resmi verilerine göre, son 10 yılda ülkede 150 bin 749 uyuşturucu bağlantılı suç işlendi.

Kaynak: AA
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