Ürdün sınır muhafızları Suriye sınırındaki Kuzey Askeri Bölgesi'nde 4 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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Ürdün sınır muhafızları Suriye sınırındaki Kuzey Askeri Bölgesi'nde 4 kişiyi yakaladı

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Ürdün ordusu, Suriye sınırındaki Kuzey Askeri Bölgesi'nde yasa dışı geçmeye çalışan 4 kişinin sınır muhafızlarınca yakalandığını açıkladı. Angajman kuralları çerçevesinde müdahale edilerek yakalanan kişiler adli süreç için ilgili makamlara sevk edildi; uyrukları açıklanmadı.

Ürdün ordusu, Suriye sınırında yer alan Kuzey Askeri Bölgesi'nde ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını bildirdi.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Askeri Bölgesi sorumluluk sahasında sınır hattını yasa dışı geçmeye çalışan 4 kişinin sınır muhafızları tarafından tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, angajman kuralları çerçevesinde müdahale eden sınır birimlerinin söz konusu kişileri yakalayarak adli süreç için ilgili makamlara sevk ettiği aktarıldı. Yakalanan şahısların uyruklarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Ürdün-Suriye sınırında güvenlik hareketliliği

Ürdün-Suriye sınırında yasa dışı geçiş ve kaçakçılık girişimleri, iki ülke arasındaki güvenlik gündeminin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Ürdün ordusu, daha önce de Suriye'den ülkeye yasa dışı geçiş girişimlerinin yanı sıra insansız hava araçlarıyla (İHA) uyuşturucu kaçakçılığı girişimlerinin engellendiğini duyurmuştu.

Ürdün ile Suriye arasındaki ilişkilerde sınır güvenliği, Suriye'nin güneyindeki gelişmelerin ardından yeniden gündeme gelmişti. Ürdün'ün Suriye'nin Dera ilindeki hedeflere düzenlediği hava saldırılarının ardından geçici olarak kapatılan iki ülke arasındaki Nasib Sınır Kapısı, 28 Ekim'de yeniden açılmıştı. İki ülkenin ortak komitesinin de sınır güvenliği ve koordinasyon mekanizmalarını ele almak üzere bir araya gelmesi planlanmıştı.

Kaynak: AA
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