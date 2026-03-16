Ürdün ve Suudi Arabistan'dan İran'a Tepki

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile bölgedeki gerginliği ve İran kaynaklı saldırıları ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Safedi ile Bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki tehlikeli tırmanışın sonuçları, güvenlik ve istikrarın korunması, diplomasi yoluyla sükunetin yeniden sağlanması imkanları değerlendirildi.

Bakanlar ayrıca, İran'ın Ürdün ve Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını kınayarak, bunun bölgesel güvenlik ve istikrara ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.