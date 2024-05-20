Ürdünlü Cerrah: Filistinlilerin İsrail saldırılarında aldığı yaralar doğal değil - Son Dakika
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Ürdünlü Cerrah: Filistinlilerin İsrail saldırılarında aldığı yaralar doğal değil

Ürdünlü Cerrah: Filistinlilerin İsrail saldırılarında aldığı yaralar doğal değil

Ürdünlü Cerrah Ali Ebu Harme, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinlilerin aldığı yaraların doğal olmadığını ve daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını söyledi.

20.05.2024 16:54
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Ürdünlü Cerrah Ali Ebu Harme, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinlilerin aldığı yaraların doğal olmadığını ve daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını söyledi.

AA muhabirine konuşan Ürdünlü laparoskopik cerrah, Atina merkezli Home Project - İnsanı İnşa Derneği (İİD) Uluslararası Yardım Kuruluşu'na bağlı bir doktor ekiple 3 haftadır ziyaret ettikleri Gazze Şeridi'nde gördüklerini ve yaşadıklarını anlattı.

Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin konuşan Ebu Harme, "Yaralı ve hasta sayısı, korkunç düzeyde. Hastaneler bu sayıya hizmet verme konusunda aciz. Yaralılar hastane koridorlarında üst üste ve yerlerde yatıyor. Bazı yaralıların aileleri de yok." dedi.

Ameliyatlar için gerekli tıbbi malzeme konusunda büyük bir eksiklik var

Cerrahi operasyonlar ve ameliyatlar için gerekli tıbbi malzeme konusunda büyük bir eksiklik olduğunu ifade eden Ebu Harme, Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasının zaten çökmüş olan sağlık sistemini daha da kötü etkilediğini kaydetti.

Gazze'yi ziyaret eden doktorların, yanlarında tıbbi malzemeler ve ilaçlar getirdiğini ancak sınır kapısının kapanması nedeniyle bunun artık yapılamadığını aktaran Ebu Harme, "Sınır kapısının kapatılması demek, hasta ve yaralıların, tedavi için Gazze dışına çıkamaması demek, şehit olmak demek, birçok kişinin hayatını kaybetmesi demek." ifadelerini kullandı.

Yaralanmaların türü normal değil

Filistinlilerin İsrail saldırılarında aldıkları yaraların doğal olmadığını belirten Ebu Harme, "Ürdünlü sağlık ekibi olarak, daha önce hiç böyle yaralanma türü görmedik." dedi.

İsrail'in attığı füzelerden isabet eden bir şarapnelin, karın boşluğunda yırtılmaya neden olabileceğini söyleyen Ürdünlü doktor, cerrahi operasyonların uzun sürdüğünü, yaralı bir kişi için iki ila dört saati bulduğunu anlattı.

Ebu Harme, Gazze'de zor şartlar altında yapılan ameliyatların, durmak üzere olduğunu ifade etti.

Sağlık noktalarının açılması için acil müdahale çağrısı

Gazze'nin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin, çok yoğun baskı altında çalıştığını, sağlık çalışanları ve tıbbi malzeme konusunda büyük bir eksiklik yaşadığını belirten Ebu Harme, Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yanında faaliyet göstermesi için sahra hastaneleri veya tıbbi klinikler gibi sağlık noktalarının açılması için acil müdahale çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic de 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Gazze'deki her hastanenin temel olarak yakıta ihtiyacı var. Yakıtları olmazsa elektrik olmaz ve hayat kurtarmak için kullanılan makineler çalışmaz." demişti.

Refah Sınır Kapısı'nın 6 Mayıs'tan bu yana kapalı olması ve Kerem Ebu Salim (Şalom) kapısına da erişim eksikliğinin tıbbi malzeme sıkıntısını artırdığını söyleyen Jasarevic, Gazze'deki 36 hastaneden yalnızca 13'ünün kısmi olarak hizmet verdiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

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