Demircili Ada Koyu'ndaki Hurda Gemi... Urla Belediye Başkanı Balkan: "Bu Gemi Geldiği Gibi Gidecek"

09.02.2026 16:32  Güncelleme: 17:44
Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Demircili Ada Koyu'ndaki hurda geminin hemen kaldırılması gerektiğini vurguladı. Bölge halkı ve çevreciler, gemiye karşı eylem yaparak Urla'nın doğal değerlerinin korunmasını talep etti.

(İZMİR) - Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Demircili Ada Koyu'nda parçalanmak istenen hurda gemiye karşı tepkisini yineleyerek, geminin bölgeden derhal kaldırılması gerektiğini söyledi. Balkan, Urla'nın doğal değerlerinin korunmasının öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Bu gemi geldiği gibi gidecek" dedi.

Urla'nın Demircili Ada Koyu'nda izinsiz şekilde kıyıya çekilip bazı kısımları parçalanan hurda geminin kaldırılması için bölge halkı ve çevreciler eylem yaptı.

Hurda gemi önünde toplananlar, Demircili Ada Koyu'nda parçalanmak istenen hurda gemiye karşı tepkilerini bir kez daha dile getirdi. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, geminin bölgeden biran önce kaldırılması gerektiğini belirterek, Urla'nın doğasının pazarlık konusu olamayacağını vurguladı.

Balkan, "Atamızın çok sevdiğim bir sözü vardır; 'Geldikleri gibi giderler', işte bu hurda gemisi de geldiği gibi gidecek" dedi. Balkan, Urla Belediyesi'nin ve çevre gönüllülerinin bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını ifade etti.

Urla'nın turizm, tarım, temiz denizi ve eşsiz doğasıyla anılan bir kent olduğuna dikkat çekilerek, hurda metal ve ağır sanayi faaliyetlerinin bu kimlikle bağdaşmadığı belirtildi. Demircili Ada Koyu'nda bulunan hurda geminin bulunduğu bölgeden güvenli bir şekilde kaldırılarak Aliağa'daki lisanslı gemi söküm tesisine götürülmesi gerektiği vurgulandı.

"Gemi bölgeden kaldırılıncaya kadar, her Pazar buradayız"

Başkan Balkan, Demircili sahilinin tehdit altında olduğunu belirterek, "Doğaya, denize ve gelecek nesillere sahip çıkacağız. Demircili'de gemi sökümüne kesinlikle izin vermeyeceğiz ve koyun kirletilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Ayrıca, bu süreçte bizlere destek veren tüm çevre gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Demircili Ada Koyu'ndaki hurda gemi bölgeden kaldırılıncaya kadar, her Pazar günü saat 13.00'te Demircili Koyu'nda bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Demircili, Selçuk, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
