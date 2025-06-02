Urla Belediyesi’nden İpek Börülce Üreticisine Destek

(İZMİR) - Urla Belediyesi, zeytin fidanı ve nohut tohumu dağıtımının ardından şimdi de Demircili, Kuşçular ve Gülbahçe'de ipek börülce üreticisine tohum ve gübre desteği verdi.

Urla Belediyesi, tarımsal destek çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde daha önce zeytin fidanı ve nohut tohumu dağıtılarak başlanan yolculukta, şimdi de köylünün üretmeye devam etmesi için yerli ipek börülce tohumu ve gübre desteğinde bulunuldu.

Börülce yetiştiriciliğine elverişli topraklara sahip olan Demircili, Kuşçular ve Gülbahçe mahallelerinde yaklaşık 15 dekar alanda yapılacak ekimle, sezon boyunca yedi tonluk yerli "Urla İpek Börülcesi" hasadı bekleniyor.

Belediye Başkanı Selçuk Balkan, üretime verilen desteğin sadece ekonomik değil, kültürel bir sahiplenme anlamı da taşıdığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biz bu toprakların bereketine, bu insanların emeğine inanıyoruz. 'Köylünün toprağı köylüde kalacak' derken sadece bir slogan söylemiyoruz, somut adımlar atıyoruz. Kooperatiflerimizle, üreticilerimizle birlikte Urla'nın yerli tohumlarını yaşatmaya ve çoğaltmaya kararlıyız. İpek börülcemiz, Urla'nın geçmişidir, kimliğidir. Gelecekte de sofralarda, pazarlarda, bayramlarda yerini koruyacaksa bu, bugün verdiğimiz destekler sayesinde olacak. Biz üreticimizin yanında olmaya, doğayı ve üretimi birlikte korumaya devam edeceğiz. Urla Belediyesi olarak Urla'nın kadim ürünlerinden biri olan ve ilçemizle özdeşleşen yerli ipek börülcenin korunarak geleceğe aktarılması için üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."