Urla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle tedbiren Zeytinliköy ve Çiftlikevler Siteleri tahliye edildi.

"Enerjisi bir miktar düşürüldü"

İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede karadan ve helikopterle havadan incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Elban, dün il genelinde 6 yangın çıktığını, bunlardan en önemlisinin yine Urla'da gerçekleştiğini hatırlattı.

Çeşmealtı'nda rüzgarın etkili olduğuna dikkati çeken Elban, şunları kaydetti:

"Maalesef dün olduğu gibi 50-60 kilometreyi bulan ve çok sık da yön değiştiren bir rüzgarın etkisiyle çok hızlı bir şekilde yangın yayıldı. Dokuz dakika içerisinde orman ekiplerimiz olaya müdahale ettiler. An itibarıyla 117 iş makinemiz, arazözlerimiz, su tankerlerimizle müdahale ediyoruz. Emniyetimize ait 8, jandarmamıza ait 1 TOMA'mız burada çok iş görüyor. Çünkü bu alan hem fabrika, otel, iş yerlerinin olduğu hem de yaygın bir yerleşim alanının olduğu bir bölge. Onlar da yangının buralara zarar vermemesi için gayret gösteriyorlar. Havada ise 5 uçağımız 12 helikopterimizle müdahalemiz devam ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınmadı. Ancak enerjisi bir miktar düşürüldü."

Kaynak çalışmasından çıkan yangınla ilgili 1 kişi gözaltında

Elban, hasar tespit çalışmalarının yangının söndürülmesinin ardından gerçekleşeceğini aktararak, "455 ev ve iş yerini tahliye ettik, 1630 vatandaşımız buradan çıkartıldı. Şu an için tek sevindirici taraf herhangi bir ölü ya da yaralımız yok. Bir evde yapılan kaynak çalışmasında otluk alana kıvılcım sıçrıyor. Otluk alanda meydana gelen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızlıca yayılıyor ve maalesef bu tablo ortaya çıkıyor. Yangın çıkaran, kaynak yapan bir kişi gözaltında." diye konuştu.