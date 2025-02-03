Urla'da Kardeşler, Kasten Öldürme Cezasına Çarptırıldı

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İzmir'in Urla ilçesinde markette çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin yargılanan üç kardeş, "kasten öldürme" suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sercan B. (33), sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı. Maktul Semih Kenan Köse'nin kız arkadaşı müşteki sanık S.K. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada mağdur avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.

Söz verilen sanık Sercan B, olayın markete girdiklerinde yaşanan sataşmayla başladığını söyledi. Maktulün kız arkadaşının kendilerine küfür ettiğini ve tehditte bulunduğunu öne süren sanık, savunmasında şunları ifade etti:

"Kargaşa oldu, onlar polis olduklarını söyledi. Başka insanlar da kavgayı ayırmaya çalıştı. Bize kickboksçu diyorlar ama bizim belgemiz dahi yok. Orada bir taksici gördüm ve onları alıp götürmesini söyledim. Rahmetli daha sonra 'daha yeni başlıyoruz' dedi. Olayın sonuçlarının buralara kadar gelmesini hiç istemezdik. Bıçağı kapalı şekilde elime aldım, bu şekilde görünce geri çekilirler diye düşündüm. Silahımı almaya gidiyorum diyerek arabaya doğru koştu. Daha sonra alkol şişesi fırlattı."

Cezaevinde 2 kardeşiyle kaldığını belirten Sercan B, "Televizyonda 'İnci Taneleri' diye bir dizi var orada bir sahnede tuvaletin önünde üç kişi kalıyordu, onu kaldığımız bu cezaevinde yaşıyoruz. Kardeşlerimle 8 ay cezaevinde diken üstünde kaldık. Rahmetliyi öldürmeyi bırakın yaralamak bile istemedim. Daha sonra biz serbest bırakıldık, sonra mahkeme heyeti açığa alındı. Onların da kendi yaşamları var. 17 aydır tutuklu kaldım, kendimi anlatamadım. Sosyal medyayla bize karar verildi." diye konuştu.

Sanıkların avukatları ise mütalaaya katılmadıklarını, yargılama süresince 6 duruşma yapıldığını, 3 başkan, 9 mahkeme üyesi ile 4 savcının değiştiğini söyledi.

Duruşmaya verilen aranın ardından son sözleri sorulan sanık Sercan B, "Çocuklarıma kavuşmak istiyorum. En ağır şartlarda da olsa tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet bu cezayı, ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının tespit edilememiş olması sebebiyle 18 yıla, sanığın iyi hali ve geleceği üzerindeki olası etkileri nedeniyle 15 yıl hapis cezasına indirdi.

Tutuksuz yargılanan diğer kardeşler Serkan B. ile Taylan B. hakkında da aynı suçtan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verildi. Aynı gerekçelerle cezaları 15'er yıla indirilen kardeşler için tutuklama kararı çıkarıldı.

Olay ve dava süreci

Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette 16 Ekim 2023'te Semih Kenan Köse (30) ile Sercan B. arasında "omuz atma" sebebiyle tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan Semih Kenan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Polis, Sercan B. ile kavgaya karışan kardeşleri Serkan B. ve Taylan B'yi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, üç kardeş hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

Maktulün kız arkadaşı S.K'nin ise "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

Davanın önceki duruşmalarında tutuklu kardeşlerden Serkan B. ve Taylan B. hakkında tahliye kararı verilmiş, 17 Eylül 2024'teki duruşmada da son tutuklu sanık Sercan B'nin tahliyesine karar verilmişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, tahliye kararını veren İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı ve iki üye hakimi ile duruşma savcısını açığa almış, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonrası İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Sercan B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Sercan B, polis ekiplerince 18 Eylül 2024'te yeniden tutuklanmıştı.