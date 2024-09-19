Urla'da Kavga: Tahliye Edilen Sanık Yeniden Yakalandı

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İzmir'in Urla ilçesinde markette çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin davada tahliye edilen ancak yeniden yakalama kararı çıkarılan kişi gözaltına alındı.

Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette çıkan kavgada bir kişinin bıçakla yaralanarak ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan ve son duruşmada tahliye edilen Sercan B, savcılığın itirazı sonrası mahkemece alınan yakalama kararı sonrası polis ekiplerince yakalandı.

Sercan B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay ve dava süreci

Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette 16 Ekim 2023'te Semih Kenan Köse (30) ile Sercan B. arasında "omuz atma" sebebiyle tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Polis, Sercan B. ile kavgaya karışan kardeşleri Serkan B. ve Taylan B'yi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 kardeş hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

Davanın önceki duruşmalarında tutuklu kardeşlerden Serkan B. ve Taylan B. hakkında tahliye kararı verilmiş, dünkü duruşmada da son tutuklu sanık Sercan B'nin tahliyesine karar verilmişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), tahliye kararını veren İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı ve iki üye hakimi ile duruşma savcısını açığa almış, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonrası İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Sercan B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.