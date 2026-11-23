İzmir'in Urla ilçesinde iş insanı Bekir Kayabaşı'nın (72) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, kızının da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Tekstil firması sahibi Kayabaşı'nın 10 Kasım'da Mithatpaşa Caddesi'ndeki evinde ölü bulunmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat, Olay Yeri İnceleme şubeleri ile Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evin bulunduğu yaklaşık 6,5 dönümlük arazide kapsamlı inceleme yaptı.

Soruşturma kapsamında İzmir, İstanbul ve Elazığ'daki güzergahlarda yaklaşık 120 Plaka Tanıma Sistemi ve 30 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerası ile 45 ayrı noktadan temin edilen görüntüler incelendi. Toplam 600 saatlik kamera kaydı analiz edildi.

Maktulün aile bireyleri, yakın çevresi ve iş dünyasından tanıdıklarıyla yapılan görüşmeler sonucunda, cinayetin Kayabaşı'nın kızı P.K. (45) tarafından miras nedeniyle planlandığı, P.K'nin sevgilisi S.A. (42) ile birlikte hareket ettiği belirlendi.

S.A'nın aynı zamanda Kayabaşı'nın özel şoförü olduğu, cinayetin gerçekleştirilmesi için P.K'nin önceden tanıdığı bir kişiyle anlaştığı ileri sürüldü.

Polis; şüpheli P.K, S.A, H.H.S. (29) ve M.V.A'yı (32) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan emniyetten paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin otomobille kente geldiği, suç ortaklarıyla bir kafeteryada buluştuğu anlar ile olay yerini keşfe gittikleri anlar görülüyor.

Görüntülerde olayın ardından şüphelinin sahilde cep telefonunu kırarak denize atması, dalgıç polisinin denizde yaptığı aramada telefonu bulması yer alıyor.