İzmir\'de market kavgasında öldürülen Semih Kenan Köse davasında tahliye kararı

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İzmir'in Urla ilçesinde markette çıkan kavgada Semih Kenan Köse'nin bıçakla öldürülmesiyle ilgili haklarında "iştirak halinde kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle dava açılan 3 kardeşten ikisi hakkında tahliye kararı verildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Sercan B. (33), Serkan B. (32) ve Taylan B (26), sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanının iddianameyi okumasının ardından söz verilen Sercan B, çok üzgün olduğunu belirterek aileye başsağlığı diledi ve hellalik istedi.

Sercan B, markette Semih Kenan Köse ve yanındaki kız arkadaşının kendisine küfür ettiğini, kavga sırasında korkutmak amacıyla çakıyı çıkardığını ancak çakının kapalı olduğunu iddia etti.

Israrlarına rağmen maktul ve kız arkadaşının kendilerine saldırmaya devam ettiğini öne süren Sercan B, bu sırada maktulün kanını gördüğünü, ambulansı aradıklarını söyledi.

Sanık Serkan B. (32) de maktulü kavga çıkmaması için ikna etmeye çalıştıklarını savunarak, "Karnında bir kırmızılık gördüm ama ben üzerimize atılan maddelerden sandım. Kaygan zeminde yere düştük. Amacımız öldürmek değildi. Ben salça lekesi sandım." diye konuştu.

Taylan B. (26) ise arbede olduğunda sakin olmalarını söylediğini ancak maktul ve yanındaki kadının saldırdığını öne sürerek kendisinin diş hekimi olduğunu, maktulün kız arkadaşının yaralıya müdahale etmesine izin vermediğini iddia etti.

Duruşmada dinlenilen tanık Ç.K. de kavgayı ayırmaya çalıştığını, maktulü sakinleştirmek için marketin dışına çıkarmak istediğini ancak yanındaki kadınla yeniden sanıkların yanına gittiğini, daha sonra yere yığıldığını gördüğünü, yanındaki kadının da küfür ettiğini, silahının olduğunu söylediğini duyduğunu anlattı.

Avukatların savunmalarının ardından ara karar açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Serkan B. (32) ve Taylan B'nin (26) adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı uygulanarak tahliyesine, diğer sanık Sercan B'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette 16 Ekim 2023'te Semih Kenan Köse (30) ile Sercan B. arasında "omuz atma" sebebiyle tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Polis, şüpheli Sercan B. ile kavgaya karışan kardeşleri Serkan B. (32) ve Taylan B'yi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 kardeş hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

Ayrıca, maktulün kız arkadaşı müşteki sanık S.K'nin "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.