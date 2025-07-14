20 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Urla ilçesi Naipli Mahallesi'nin üstü kısmında kalan ormanda, dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangın bugün saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. Rüzgarın yer yer 60 kilometreye ulaştığı bölgede ilk belirlemelere göre 50 hektarlık alanda kızılçam ve zeytin ağaçları zarar gördü.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
Son Dakika › Güncel › Urla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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