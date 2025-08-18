Urla'da Silahlı Saldırı: 4 Gözaltı

İzmir'in Urla ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Hacı İsa Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerine, araçla gelen kişilerce silahla ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan şüphelileri kovalamaca sonucu Karabağlar ilçesinde yakaladı.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
