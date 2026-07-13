Uruguay Altın Karagöz’ü Kazandı - Son Dakika
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Uruguay Altın Karagöz’ü Kazandı

13.07.2026 12:24
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38. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nda birincilik Uruguay'a gitti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nda kazanan Uruguay oldu.

BKSTV tarafından 7-12 Temmuz tarihleri arasında 38'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması sona erdi. Yarışmada Bulgaristan, Cezayir, Güney Kore, Gürcistan, Macaristan, Meksika, Moldova, Rusya, Sırbistan, Şili, Uruguay, Yunanistan ve İran olmak üzere 13 ülkeden yaklaşık 700 dansçı, Altın Karagöz ödülü için performanslarını sergiledi. Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'ndaki etkinliklerin yanı sıra Bursa'nın farklı meydanlarında gerçekleştirilen nokta gösterileriyle kent, bir hafta boyunca halk danslarının evrensel diliyle buluştu. 38'inci Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın kazananlarının belli olduğu Gala Gecesi'ne; AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Birkan, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, BKSTV Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

'MİSAFİRLERİMİZ, ŞEHRİMİZE DAİR GÜZEL ANILARI DA YANINDA GÖTÜRECEK'

Ödül töreni öncesi konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, yarışmaya katılan tüm ekipleri kutlayarak organizasyonun dostluk, kardeşlik ve kültürel paylaşım açısından önemli bir değer taşıdığını söyledi. Biba, "6 gün boyunca Bursa'mız, dünyanın dört bir yanından gelen dostlarımızın ezgilerine ve danslarına sahne oldu. Öncelikle tüm ekiplerimizi gönülden tebrik ediyor ve alkışlıyorum. Çok başarılı gösteriler izledik. Bu anlamda zorlu bir görev üstlenen jüri üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

6 GÜNDE 112 GÖSTERİ

6 günde toplamda 112 gösterinin seyircilerle buluştuğuna dikkat çeken Başkan Vekili Şahin Biba, "13 ülkeden 23 yerli halk oyunları topluluğu, şehrimize renk kattı. 64 meydan, 48 açık hava tiyatrosu olmak üzere toplam 112 gösteri izleyicilerle buluştu. Gösterileri izlerken bir kez daha şunu gördük; insanlar birbirlerinin dilini bilmeyebilir ama sanatın dili gönülleri birbirine yaklaştırır. İnanıyorum ki misafirlerimiz ülkelerine döndüğünde, şehrimize dair güzel anıları da yanında götürecek. Bizler de sizleri her zaman güzel hatıralarla anıyor olacağız" diye konuştu.

'ORGANİZASYON, KÜLTÜR DİPLOMASİSİNİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİDİR'

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Birkan ise 38 yıldır sürdürülen organizasyonun farklı kültürleri Bursa'da buluşturmaya devam ettiğini belirterek şunları söyledi"Altın Karagöz yalnızca bir yarışma değildir. Bu organizasyon, kültür diplomasisinin en güzel örneklerinden biridir. Çünkü burada asıl kazanan dostluk, kardeşlik, karşılıklı saygı ve kültürel paylaşım ruhudur. Farklı dilleri konuşsak da aynı ritimde buluşabiliyor, aynı heyecanı paylaşabiliyoruz. Bu büyük organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen başta Bursa Büyükşehir Belediyemize ve Başkanvekilimiz Şahin Biba'ya, tüm kurumlarımıza, destek veren sponsorlarımıza, gönüllülerimize, organizasyon ekibimize ve en önemlisi kilometrelerce uzaktan gelerek bu festivale renk katan tüm dansçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Yapılan konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Törende, yapılan jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren ekipler açıklandı. Jürinin oylarıyla 38'inci Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın Altın Karagöz ödülünü Uruguay kazandı.Yarışmada üçüncü olan Rusya, Bronz Karagöz ödülünü alırken, ikinci olan Gürcistan Gümüş Karagöz'ün sahibi oldu. Yarışmada mansiyon ödülleri ise Bulgaristan ve Sırbistan'a gitti. Dereceye giren ekiplere ödüllerini, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, BKSTV Başkanı Zekeriya Birkan ve geceye katılan protokol üyeleri takdim etti.Gecenin finalinde Altın Karagöz'ün sahibi olan Uruguay, şampiyonluk gösterisini bir kez daha sahneleyerek izleyenlerden büyük alkış aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Uruguay Altın Karagöz’ü Kazandı - Son Dakika

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