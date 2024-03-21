Uruguay, tarihinin en kötü dönemini yaşamaktadır

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MONTEVIDEO, 21 Mart (Xinhua) -- Uruguay, rekor sayıda yerli dang vakasının kaydedilmesiyle tarihinin "en kötü dönemini" yaşıyor.

Uruguay Sağlık Bakanı Karina Rando, Güney Amerika ülkesindeki epidemiyolojik durumu değerlendirmek üzere Çarşamba günü Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Şu anda tarihsel açıdan en kötü dönemi yaşıyoruz. Bu, önümüzdeki haftalarda daha da kötüye gitmeyeceğimiz anlamına gelmiyor" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı, Salı günü yayımladığı son epidemiyoloji raporunda 21 yerli dang humması ve 78 ithal vaka bildirirken, ülkede 2016'da kaydedilen en ağır hastalık salgınındaki yerel vaka rekorunun kırıldığını açıkladı.

Haşerelerin üremesini engellemek için halkı gerekli tedbirleri uygulayarak işbirliği yapmaya çağıran bakan, özellikle yurtdışına seyahat eden kişilerin böcek kovucu kullanmasını tavsiye etti.

Rando, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, bu ayın başlarında bir yıldan uzun süredir ilk kez iki yerli vakanın teyit edilmesinin ardından Uruguay'da "dang virüsünün yayıldığını" duyurmuştu.