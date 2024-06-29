Urumqi'de 40 Proje İmzalandı: Toplam Yatırım Tutarı 16,62 Milyar Dolar

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URUMQİ, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin bölgesel merkezi Urumqi'de devam etmekte olan 8. Çin- Avrasya Fuarı'nın Cuma günü düzenlenen yan etkinliğinde toplam yatırım tutarı 118,48 milyar yuan (yaklaşık 16,62 milyar ABD doları) üzerinde olan 40 proje imzalandı.

Urumqi idari yönetiminin ev sahipliği yaptığı ve Çin (Xinjiang) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin (FTZ) Urumqi alt bölgesinin gelişiminin vurgulandığı etkinliğe 200 işletme ve 10 ticaret odasından 300'den fazla temsilci katıldı.

Urumqi Belediye Başkanı Yakup Paydulla, Urumqi'de Xinjiang Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin kurulmasıyla birlikte kentin bir yatırım ve iş merkezi haline geldiğini söyledi.

İmzalanan projeler yeni enerji, yeni malzemeler, enerji ve kimya endüstrisi, elektronik ve bilişim endüstrisi, tarımsal ürün işleme, lojistik, gelişmiş ekipman ve biyo-tıp gibi çeşitli sektörleri kapsıyor.

Xinjiang Shijiyun Enerji Teknolojisi Şirketi Başkan Yardımcısı Che Mingze, "Urumqi benzersiz coğrafi avantajlara sahip" dedi ve şirket tarafından imzalanan yatırım projelerinin yalnızca yerel endüstriyel dönüşüm ve iyileştirmenin desteklenmesine yardımcı olmakla kalmayacağını, aynı zamanda şirketin gelecekte Orta Asya ve diğer denizaşırı pazarlara açılarak komşu ülkelere kaliteli Çin ürünleri tedarik etmesine de fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.

Şirket, aralarında 4 milyon kilovatlık fotovoltaik enerji santralinin de bulunduğu toplam 24,5 milyar yuanlık yatırım projelerine imza attı.

Çin'in kuzeybatı sınır bölgelerindeki ilk pilot serbest ticaret bölgesi olan Xinjiang Pilot Serbest Ticaret Bölgesi, Kasım 2023'te resmen kurulmasından bu yana bir dizi reform girişimini hayata geçirerek gelişimine güçlü bir ivme kazandırdı.

" İpek Yolu'nda Yeni Fırsatlar, Avrasya İşbirliğinde Yeni Canlılık" temalı 8. Çin-Avrasya Fuarı Pazar gününe kadar devam edecek. 6.000'den fazla ürün çeşidi sergilenen fuar 50 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan 1.900'ü aşkın katılımcıyı kendine çekti.