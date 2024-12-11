Uşak'a Son Teknoloji Acil Durum Araçları Geliyor - Son Dakika
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Uşak'a Son Teknoloji Acil Durum Araçları Geliyor

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen itfaiye aracı ve yurt dışından gelecek 11 adet son teknoloji acil durum aracının, şehirdeki yangın ve kurtarma çalışmalarına hız katacağını açıkladı.

11.12.2024 13:33
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(UŞAK) - Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen itfaiye aracımız ve yurt dışından gelecek 11 adet son teknoloji acil durum araçlarımızla, yangın ve kurtarma çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

Başkan Yalım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son teknolojiyle donatılmış yeni acil durum araçlarının satın alındığını duyurdu. Uşak'a 11 adet itfaiye, ambulans ve kurtarma gibi acil durum araçlarının en kısa zamanda teslim edileceğini belirten Başkan Yalım, acil durum hizmetlerinde kullanılacak söz konusu araçların şehirdeki acil müdahalelerde daha hızlı ve etkili sonuçlar alınmasına yardımcı olmasını hedeflediklerini vurguladı.

Başkan Yalım, özellikle kurtarma, yangın ve sağlık hizmetlerinde kullanılacak araçların, gerektiğinde her tür acil duruma müdahale edebilme kapasitesine sahip olduğunu ve şehirdeki acil müdahale süreçlerini önemli ölçüde hızlandıracağını belirtti.

Alım süreciyle ilgili olarak da konuşan Başkan Yalım, yurt dışı seyahati sırasında uçak ve otel masrafları dahil tüm ödemelerin belediye bütçesinden değil, kendi şahsi bütçesinden yapıldığını açıkladı.

Yalım, video eşliğinde yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen itfaiye aracımız ve yurt dışından gelecek 11 adet son teknoloji acil durum araçlarımızla, yangın ve kurtarma çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uşak'a Son Teknoloji Acil Durum Araçları Geliyor - Son Dakika

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