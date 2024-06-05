DSİ, Uşak'ta 3 Projeyle İçme ve Kullanma Suyu Temin Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DSİ, Uşak'ta 3 Projeyle İçme ve Kullanma Suyu Temin Edecek

DSİ, Uşak\'ta 3 Projeyle İçme ve Kullanma Suyu Temin Edecek

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Uşak'ta yürütülen 3 proje ile kente yılda 3 milyon 420 bin metreküp ilave içme ve kullanma suyu temin edilecek. Projeler arasında göletlerden su alımı, yeni kuyular ve iletim hatları yer alıyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Uşak'ın içme suyu ihtiyacını karşılamak için yatırımların aralıksız devam ettiğini belirtti ve hedefin projelerin en kısa sürede tamamlanması olduğunu söyledi.

05.06.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Uşak'ta yürütülen 3 proje ile kente yılda 3 milyon 420 bin metreküp ilave içme ve kullanma suyu temin edilecek.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Uşak'ta içme ve kullanma su miktarını artırmak amacıyla başlanılan projeler devam ediyor.

Bu kapsamda "Banaz Baltalı Göleti İçmesuyu İletim Hattı" projesinde göletteki su regülatör vasıtasıyla iletim hattına alınacak. Bölgede açılacak iki yeni kuyudan elde edilen su ise regülatörde biriken su ile Küçükler Barajı Arıtma Tesisi'ne ulaştırılacak. Bu projede 17 kilometre boru hattı döşenecek ve 2,21 milyon metreküp ilave içme-kullanma suyuna ulaşılacak.

Bir başka proje olan "Baybuyan Deresi Regülatöründen Küçükler Barajına Derivasyon İletim Hattı"ndaki çalışmaların ise 2025 yılı sonuna yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu projeyle kente yılda 440 bin metreküp içme ve kullanma suyu verilecek.

Kente yılda 770 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edecek Sorkun Barajı'nda da çalışmalar son aşamaya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, şunları kaydetti:

"Son yıllarda olumsuz anlamda değişen yağış skalasının en çok etkilediği kentlerden biri de Uşak. Bölgenin her geçen gün artan içme suyu ihtiyacını karşılamak için yatırımlarımız aralıksız devam ediyor. Geliştirdiğimiz 3 özel proje ile Uşak'a yılda 3 milyon 420 bin metreküp içme ve kullanma suyu daha temin edeceğiz. Hedefimiz en kısa sürede projelerimizi bitirerek, Uşak'ın içme suyu problemini tarihe karıştırmak."

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, Uşak, Çevre, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSİ, Uşak'ta 3 Projeyle İçme ve Kullanma Suyu Temin Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
13:51 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a zeytin dalı: Onursal başkan olsun Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a zeytin dalı: Onursal başkan olsun
13:34 İletişim Başkanlığı: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın görevinden affını istediği iddiası doğru değildir İletişim Başkanlığı: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden affını istediği iddiası doğru değildir
12:59 Modacı Kemal Doğulu hakim karşısında: ’Eski menajerim yüzünden tefeciler kafama silah dayadı’ Modacı Kemal Doğulu hakim karşısında: 'Eski menajerim yüzünden tefeciler kafama silah dayadı'
12:01 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
11:27 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL’lik banknotlar mı geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?
11:26 İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP’ye geçen vekilleri ve Özgür Özel’i topa tuttu İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye geçen vekilleri ve Özgür Özel'i topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 14:16:55. #1.11#
SON DAKİKA: DSİ, Uşak'ta 3 Projeyle İçme ve Kullanma Suyu Temin Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement