Uşak Banaz'da evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi
Uşak'ın Banaz ilçesi 31 Ağustos Mahallesi Rüzgar Sokak'ta G.A'ya ait evde çıkan yangın söndürüldü. Mahalle sakinlerinin de müdahale ettiği yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
31 Ağustos Mahallesi Rüzgar Sokak'ta G.A'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman işletme müdürlüğü, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mahalle sakinleri, ekipler gelinceye kadar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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