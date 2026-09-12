Uşak Banaz'da evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uşak Banaz'da evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi

Uşak Banaz\'da evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ın Banaz ilçesi 31 Ağustos Mahallesi Rüzgar Sokak'ta G.A'ya ait evde çıkan yangın söndürüldü. Mahalle sakinlerinin de müdahale ettiği yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

31 Ağustos Mahallesi Rüzgar Sokak'ta G.A'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman işletme müdürlüğü, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinleri, ekipler gelinceye kadar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Ağustos, Güncel, Banaz, Uşak, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak Banaz'da evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti
AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu

09:49
İsmail Kartal’ı istifaya götüren nedenler ve geri dönüşün perde arkası ortaya çıktı
İsmail Kartal'ı istifaya götüren nedenler ve geri dönüşün perde arkası ortaya çıktı
09:46
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
09:34
CHP’li Gürsel Erol’dan Murat Kurum’a övgü: Emsali görülmemiş bir başarı
CHP'li Gürsel Erol'dan Murat Kurum'a övgü: Emsali görülmemiş bir başarı
09:20
Yeni Parti kapanıyor mu Özgür Özel’e kötü haber
Yeni Parti kapanıyor mu? Özgür Özel'e kötü haber
09:17
Dünyayı sarsacak yeni kriz Hürmüz’ün ardından ikinci darbe
Dünyayı sarsacak yeni kriz! Hürmüz'ün ardından ikinci darbe
08:55
Benzine dev zam pompaya yansıdı 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı
Benzine dev zam pompaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 09:53:27. #7.13#
SON DAKİKA: Uşak Banaz'da evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement