Uşak Banaz'da kaybolan 79 yaşındaki kadını 26 jandarma ve 2 AFAD personeli arıyor - Son Dakika
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Uşak Banaz'da kaybolan 79 yaşındaki kadını 26 jandarma ve 2 AFAD personeli arıyor

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Ailesiyle birlikte Uşak'ın Banaz ilçesindeki Ahat köyü yakınlarında tarlaya giden 79 yaşındaki Alzheimer hastası kadın kayboldu. Kadını bulmak için jandarma ve AFAD'ın yürüttüğü aramaya 26 jandarma ve 2 AFAD personeli katılıyor; vatandaşlar da destek veriyor.

Uşak'ın Banaz ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Fadime Tosun'un bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Ailesiyle Ahat köyü yakınlarındaki tarlaya giden Tosun'un kaybolduğunu fark eden yakınları, kendi imkanlarıyla yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca jandarmaya haber verdi.

Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kadını bulmak için başlatılan arama çalışmalarında 26 jandarma ve 2 AFAD personeli görev alıyor.

Arama çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Uşak Banaz'da kaybolan 79 yaşındaki kadını 26 jandarma ve 2 AFAD personeli arıyor - Son Dakika
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