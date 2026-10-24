Uşak Banaz'da kaybolan 79 yaşındaki kadını 26 jandarma ve 2 AFAD personeli arıyor

Uşak'ın Banaz ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Fadime Tosun'un bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Ailesiyle Ahat köyü yakınlarındaki tarlaya giden Tosun'un kaybolduğunu fark eden yakınları, kendi imkanlarıyla yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca jandarmaya haber verdi.

Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kadını bulmak için başlatılan arama çalışmalarında 26 jandarma ve 2 AFAD personeli görev alıyor.

Arama çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.