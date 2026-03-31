Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın Mal Varlığına El Konuldu

UŞAK Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Yalım'ın el konulan şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında belediye başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerden Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy, Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

YALIM'IN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu. Sulh Ceza Hakimliği Yalım'ın el konulan şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.