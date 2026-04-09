Uşak Belediye Başkanı Yalım ve 4 Kişi Gözaltında

09.04.2026 11:17
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın rüşvet soruşturmasında ilişkili 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilişkili olduğu iddia edilen kişinin, İzmir Bornova Belediyesinde işe alınmasıyla ilgili soruşturmada aralarında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bornova Belediyesinde A.A'nın "bankamatik memuru olarak çalıştırıldığına ilişkin" başlatılan soruşturma kapsamında AA'nın 22 Eylül 2025'te çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak SGK kaydı bulunduğunun ancak fiilen görev yapmadığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesinde çağrı merkezi müşteri temsilcisi A.A, Bornova Belediyesi Personel AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Bornova Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü İ.A'nın SGK Uzmanlık Raporu'nda sorumluluğu bulundukları tespit edilmiş olup, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltına alınmıştır."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik iddialarla ilgili "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmış, Yalım ile 8 şüpheli tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" ile "icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma" suçlarından tutuklanan Özkan Yalım'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 1 Nisan'da, Özkan Yalım'la ilişkili olduğu iddia edilen bir kişinin Bornova Belediyesi bünyesinde işe alındığı, fiilen görev yapmadığı halde belediyeden maaş aldığı yönündeki haber ve paylaşımlar üzerine "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçuyla soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

