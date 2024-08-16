Uşak Belediyesi Akademi Uşak Eğitim ve Sanat Platformu Kayıtları Başladı

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(UŞAK) - Uşak Belediyesi Akademi Uşak Eğitim ve Sanat Platformu, 2024-2025 döneminde düzenleyeceği kurslar için kayıt sürecini başlattı.

Uşak Belediyesi, 7-25 yaş arası sanatla ilgilenen çocuk ve gençlerin, yeni beceriler kazanması ve yaratıcılıklarını artırması için sanat kursları düzenliyor. Başvuruların 20 Ağustos'a kadar devam edeceği kurslarda kontenjanın sınırlı olması nedeniyle 26 Ağustos – 8 Eylül arasında kesin kayıt oluşturmak amacıyla yetenek sınavları yapılacak. Yetenek sınavını kazananların açıklanmasının ardından 16 Eylül'de dersler başlayacak.

Öte yandan, ücretsiz Gençlik ve Çocuk Korosu kursları için başvurular da 20 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kurs kategorileri ise şöyle:

-Uygulamalı Tiyatro

-Yaratıcı Drama

-Çocuk Korosu

-Ney

-Piyano

-Bağlama

-Gençlik Korosu

-Keman